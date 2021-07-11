Шахтар намагався придбати оборонця Інтера – 6 мільйонів євро не переконали
Донецький колектив накинув оком на Лоренцо Піролу, який належить "нерадзуррі".
"Гірники" вже робили спроби придбати оборонця Інтера Піролу, який провів минулий сезон в оренді за Монцу, повідомляє TuttoMonza.
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Шахтар пропонував за 19-річного гравця 6 мільйонів євро, але отримав відмову. Така ж доля спіткала Сассуоло, але "нероверді" готові були заплатити на 2 мільйони менше. Новий тренер Інтера Сімоне Індзагі вирішив переглянути гравця під час передсезонних зборів, а після цього ухвалювати рішення щодо майбутнього.
Зауважимо, Лоренцо є вихованцем "нерадзуррі". У 2020 році він підписав з клубом 5-річний контракт.
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