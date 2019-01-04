Шахтар на зборах зіграє проти Карабаха та Хайдука

Стали відомі суперники "гірників" під час підготовки до другої частини сезону.

З 20 до 26 січня "гірники" запланували перший збір у місті Белек, що в Туреччині. Під час цих зборів заплановано два контрольних матчі, повідомляє прес-служба Шахтаря.

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22 січня підопічні Паулу Фонсеки зустрінуться з хорватським Хайдуком, а 26 січня – з чемпіоном Азербайджану Карабахом. Початок матчів – 16:00 за Києвом.

До слова, раніше повідомлялось, що донеччани на другому зборі зіграють проти сербського Партизана. Другий етап підготовки запланований з 29 січня по 7 лютого.

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