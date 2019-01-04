Шахтар на зборах зіграє проти Карабаха та Хайдука

Сергій Тищенко — 14:00 1433
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Дентінью, Бутко та ще 5 футболістів, яким варто покинути Шахтар
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Домінування Борусії Д, тандем суперника Шахтаря, суперсаб із Піренеїв – символічна збірна першого кола БундеслігиНімеччина — 13:42 111
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"Перформанс екс-зірки Шахтаря у потворній перемозі Гвардіоли": реакція англійських ЗМІ на Ман Сіті – ЛіверпульАнглія — 13:10 3152
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"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до РосіїІнтерв’ю — 12:00 3287
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Хацкевич потрапив у топ-50 найкращих тренерів світу за версією Football World RankingsУкраїна — 10:35 1390
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