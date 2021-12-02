"Ми всі розуміємо, що здобувати перемоги у матчі із Шахтарем дуже важко. Це гранд українського футболу, який постійно домінує на полі. Ми намагатимемося грати від оборони, на контратаках. Звичайно, ми не приїдемо до Києва відбувати номер, хочемо здобути очки у матчі з "гірниками". А як це в нас вийде – побачимо після гри.

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Що потрібно робити? Насамперед, це дисципліна в обороні та удача. Інакше з ними складно. Шахтар перевершує всі команди в УПЛ, хіба що на рівних можуть з Динамо боротися. Інші слабші, але за рахунок дисципліни та удачі можна зачепитися за очки.

Плюс, не варто забувати про погоду. Зараз Шахтарю вже складніше показувати свою гру, поля не такої якості, як улітку. А для них це важливо. Плюс, у донеччан після Ліги чемпіонів вже накопичилася втома, вони більше зіграли, ніж ми. Думаю, це буде нам на руку", – резюмував Політило у коментарі UA-football.

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