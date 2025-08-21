У четвер, 21 серпня, Шахтар в рамках 4-го раунду кваліфікації третього за силою єврокубка приймав швейцарський Серветт (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 4-й раунд, перший матч

Шахтар (Україна) – Серветт (Швейцарія) – 1:1

Голи: Бондар, 73 – Фомба, 8

На 3-й хвилині Невертон прорвався лівим флангом, пройшов захисника і готувався прострілити, але відпустив м'яч і той вийшов за межі поля. У наступній атаці Матвієнко закидав за спини захисників на Еліаса – оборонці встигли винести на кутовий.

На 8-й хвилині Серветт заробив право на кутовий, Барон навісив і Фомба, випередивши захисників Шахтаря, головою спрямував сферу у лівий кут – 0:1. "Гірники" тривалий час не могли оговтатись від пропущеного гола і лише відбивались на своїй половині поля.

На 18-й хвилині донеччани нарешті спромоглись вибігти в атаку, яка ледь не завершилась голом – Аліссон з лінії штрафного стріляв з-під захисників, але кіпер у карколомному стрибку відбив м'яч. У відповідь Варела з далекої відстані стріляв під поперечину – Різник перевів на кутовий. Потрохи Шахтар відсунув гру від своїх воріт і все частіше загрожував супернику.

В середині тайму Шахтар втратив стовідсотковий момент: Невертон вивів Аліссона сам на сам, але той не зумів переграти голкіпера, а захисники встигли вибити м'яч, який після рикошету котився у ворота. За мить Педро Енріке вривався у штрафний лівим флангом, прострілив, але замкнути ніхто не зміг. У відповідь Різник ледь не привіз гол у свої ворота, пішовши в обіграш з суперником. Суцільний треш від Шахтаря!

За трохи Аліссон знову цілив під стійку, але м'яч пройшов повз ворота. На останній хвилині тайму Судаков зі стандарту зряче навішував у штрафний і Матвієнко головою замкнув впритирку з каркасом.

Другу половину зустрічі Шахтар розпочав зі шквальних атак. "Гірники" намагались розіграти до вірного, що дозволяло швейцарцям в останній момент нівелювати загрозу. На 64-й хвилині Аліссон увійшов у штрафний Серветта і потужно стріляв у ліву дев'ятку – Маль у стрибку виніс на кутовий.

В середині другого тайму кількість гольових моментів Шахтаря нарешті переросла в якість: після навісу з кутового на дальню стійку Марлон головою скинув на Бондаря, який і замкнув сферу у сітку. "Гірники" кинулись добивати швейцарців, але Серветт дивом рятувався в останній момент.

За десять хвилин до завершення матчу Тобіас закручував у дальній кут і Феррейра мав замикати, але не влучив головою по м'ячу. Матвієнко завершував подачу Судакова у воротарський – захисник підстрахував. На 88-й хвилині Георгій завдавав гарматного удару з-за меж штрафного і знову чудово зіграв Маль, у падінні відбивши перед собою.

Зрештою, все завершилось нічиєю (Шахтар завдав 23 удари проти 2 пострілів від Серветта). Арда Туран, який цей поєдинок дивився з трибун через дискваліфікацію, матиме тиждень, аби придумати щось в атаці на матч-відповідь.

