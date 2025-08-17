У неділю, 17 серпня, Верес в рамках 3-го туру чемпіонату України приймав Шахтар (0:2). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

УПЛ, 3-й тур

Верес (Рівне) – Шахтар (Донецьк) – 0:2

Голи: Конопля, 45+1, Тобіас, 62

Обидві команди підійшли до протистояння не з найкращим настроєм. Верес зазнав двох прикрих поразок на старті чемпіонату (від Динамо і Полтави), а Шахтар після бойової нічиєї з Карпатами (3:3), вилетів з Ліги Європи, поступившись грецькому Панатінаїкосу в серії пенальті.

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник на 10-й хвилині. Судаков зі штрафного поцілив у стійку, м'яч влучив у спину Кожухаря і вилетів за межі поля. За мить Педрінью стріляв з-за меж штрафного – над воротами. Спробував застати кіпера Вереса зненацька і Конопля – теж неточно.

Згодом Ндукве відібрав м'яч у Педро Енріке і намагався втекти сам на сам з Різником, але Невертон наздогнав його і сфолив недалеко від лінії штрафного.

На 33-й хвилині Верес втратив стовідсоткову можливість забити. Бойко продавив Бондаря на лівому фланзі й зумів прострілити в район одинадцятиметрової позначки – Ндукве відверто пошкодував "гірників", замкнувши над поперечиною.

У Шахтаря нічого не виходило в атаці (один удар у площину воріт) – захист Вереса працював бездоганно. Однак вже у доданий час донеччанам у пригоді став стандарт: після навісу з кутового Конопля головою замкнув у сітку, забивши "у роздягальню". Цікаво, що цей гол став першим після приходу Арди Турана, який забив українець – раніше 16 разів відзначались лише бразильці.

Одразу по перерві Судаков низом завершував атаку Бондаренка, але пробив повз стійку. Згодом після стандарту Матвієнко скидав головою на дальню штангу, але Еліас трохи не дотягнувся. На 57-й хвилині після чергової контратаки Вереса Стамуліс навішував у воротарський, але Ндукве у стрибку не дотягнувся до м'яча.

На 60-й хвилині Туран змушений був робити вже другу вимушену заміну – Конопля зазнав пошкодження м'яза (раніше з такої ж причини поле покинув Аліссон). За мить Шахтар подвоїв свою перевагу – і знову після кутового. М'яч відскочив до лінії штрафного і Вінісіус гарматним ударом прошив Кожухаря.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки донеччани ледь втретє не скористались стандартом: після навісу зі штрафного Бондар головою пробив над поперечиною. На останніх хвилинах Еліас з гострого кута цілив у ближню дев'ятку, однак влучив у поперечину.

На 88-й хвилині Бондаренко у боротьбі з захисниками впав у штрафному рівнян, але арбітр свиснув положення поза грою і пенальті не дав. На останню хвилину Туран випустив новачка Лукаса Феррейру, якого презентували напередодні. Часу, аби якось себе проявити, йому не вистачило. Натомість Різник встиг врятувати Шахтар від гола на останніх секундах, потягнувши у стрибку удар в лівий кут.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 7 очок і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Верес без очок чотирнадцятий.

