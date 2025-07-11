У п'ятницю, 11 липня, Шахтар у третьому літньому спарингу зустрічався зі словенським Бріньє Гросуплє (5:0). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар (Україна) – Бріньє Гросуплє (Словенія) – 5:0

Голи: Егіналдо, 45+1, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвілі, 79

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Донецький Шахтар напередодні вдало стартував у Лізі Європи, розгромивши фінський Ільвес з рахунком 6:0 в рамках першого кваліфікаційного туру. Попри феєричну перемогу донеччани не відмовились від чергового спарингу – новим суперником донеччан став представник Другої ліги Словенії Бріньє Гросуплє.

Перший небезпечний момент Шахтар створив на 10-й хвилині – Назарина дальнім ударом спрямував сферу в руки голкіперу суперника. За трохи Невертон елегантно п'ятою знайшов Егіналдо у штрафному, однак бразилець з розвороту не влучив у ворота. Фесюн з власного штрафного знайшов Невертона на лівому фланзі, той увірвався у штрафний, але стрільнув вище.

На 23-й хвилині Шахтар нарешті розпакував ворота суперника: після передачі Очеретька Невертон пробив прямо в руки голкіперу, той відбив перед собою і Егіналдо був першим на добиванні. На жаль, гол не зарахували через офсайд.

Активно працював Швед, постійно намагаючись у напрузі тримати захист словенців. На 30-й хвилині він низом міг забивати після передачі Фарини, але кіпер ногами врятував від гола. За мить Вінісіус замикав навіс з кутового від Назарини – повз ліву стійку. Згодом Швед змістився з правого флангу ближче до центру, однак пробив у руки воротарю словенців. Наприкінці тайму він врятував ще двічі: спочатку після кинджальної атаки "гірників" і удару Егіналдо у ближній кут, а згодом після пострілу Педрінью.

На жаль для словенців піти на перерву без голів не вдалось: вже у доданий час Педрінью з правого флангу прострілив у штрафний, Невертон опинився на газоні після зіткнення, м'яч відскочив до Егіналдо, який і переправив його в сітку повз голкіпера.

На другий тайм Арда Туран випустив повністю новий склад, який одразу ж дав результат. Егіналдо прострілив у штрафний і Траоре зробив рахунок 2:0. Згодом Цуканов пасом знайшов Глущенка, той низом не зумів переграти голкіпера, а Егіналдо на добиванні зіграв вкрай невдало. Траоре міг оформлювати дубль, однак воротар Бріньє витягнув м'яч з лівого верхнього кута. За трохи буркінієць реабілітувався і таки записав до свого доробку другий гол – Глущенко протягнув сферу лівим флангом і прострілив в центр штрафного прямісінько на Лассіну. На 65-й хвилині вже Агарков прострілював на Траоре, однак цього разу форвард Шахтаря не зумів переграти свого візаві.

"Гірники" знайшли слабке місце суперника, і вже Егіналдо з лівого флангу знайшов пасом Траоре, який в дотик оформив хет-трик.

На 76-й хвилині лише хрестовина врятувала Бріньє після пострілу Шведа з-за меж штрафного. Майже одразу Гочолейшвілі збили у штрафному словенців – грузин сам вирішив виконати вирок і легко розвів по кутах воротаря і м'яч.

На 88-й хвилині Бріньє міг розмочити рахунок – м'яч підступно вдарився об землю перед воротарем "гірників", але на щастя перелетів не лише через нього, але й через ворота. Зрештою, все завершилось сухою перемогою Шахтаря.

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