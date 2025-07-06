У неділю, 6 липня, Шахтар у другому літньому спарингу зустрічався з чеським Словацко (1:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар (Україна) – Словацко (Чехія) – 1:1

Голи: Невертон, 71 – Гавлік, 26

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Вже у четвер, 10 липня, донецький Шахтар розпочинає свій шлях у єврокубках. В рамках 2-го туру кваліфікації Ліги Європи "гірники" зіграють проти фінського Ільвеса. Новоспечений наставник "помаранчево-чорних" Арда Туран вирішив, що двох спарингів команді цілком вистачить. У першій грі його команда завдяки голу Егіналдо мінімально здолала хорватську Горіцу, а в другому – зійшлась з чеським Словацко.

Команди зустрічались між собою лише одного разу – взимку 2020 року в товариському матчі "гірники" здобули мінімальну перемогу, а єдиний гол тоді забив Віктор Коваленко.

Суперники розпочали з розвідки, не форсуючи події. На 8-й хвилині Кевін віддавав на хід Педро Енріке, але простріл у центр не пройшов. За трохи Егіналдо відкривався в атаці, однак після закидання на половину поля чехів бразилець опинився в офсайді.

У відповідь Квасіна низом бив з лінії штрафного – Різник забрав. Хороший задум був в Аліссона, який промчав правим флангом і прострілював у штрафний, але кіпер Словацко був першим на м'ячі.

В середині тайму чехи заробили небезпечний штрафний. Травнік бив у ближню дев'ятку, однак Різник перевів на кутовий. За мить черговий стандарт Словацко приніс свої плоди: Гавлік з лінії штрафного розрізав стінку, м'яч зачепив Бондаренка й впротихід Різнику влетів у сітку.

Шахтар прокинувся, затис суперника біля його воріт і взявся створювати момент за моментом. Найнебезпечнішим став удар Кевіна – бразилець закручував у дальню дев'ятку, але воротар зумів перевести на кутовий. За мить Егіналдо без перешкод бив головою з двох метрів і примудрився не влучити у площину.

Чехи огризались і на 36-й хвилині ледь не подвоїли свою перевагу – донеччани програли боротьбу в повітрі й Стойчевскі замкнув головою у стійку. Данічек добивав, але не влучив у порожній кут.

На другий тайм Шахтар вийшов з бажанням як мінімум зрівняти. На 51-й хвилині Аліссон з лінії штрафного закручував у праву дев'ятку – кіпер Словацко у карколомному стрибку перевів на кутовий. За хвилину бразилець елегантно перекинув сферу через голкіпера після пасу Судакова, однак арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахував.

На 56-й хвилині "гірники" проспали контратаку суперника правим флангом і закидання у штрафний – Квасіна головою замкнув впритирку з дальньою стійкою. Згодом Рейнберк увірвався у штрафний українців, накрутив двох захисників і зумів пробити – в руки Різнику.

На останні 30 хвилин Туран зробив одразу 9 замін і це дало свій результат. В середині другого тайму Швед елегантно вирізав діагональ на дальню стійку і Невертон головою замкнув у сітку, зробивши рахунок 1:1. Згодом Мар'ян заробив небезпечний штрафний поблизу воріт суперника і сам пробив, але влучив у стінку.

Словацко не відсиджувався у захисті, а за першої ліпшої нагоди біг в атаку і часто змушував "гірників" грати просто на відбій. Вже у доданий час Кауна бив з меж штрафного, голкіпер у падінні відбив перед собою, Азаров пішов на добивання, м'яч влучив у руку захиснику, але рефері пенальті не дав.

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. Наступний поєдинок Шахтаря проти фінського Ільвеса стане першим офіційним для Арди Турана.

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