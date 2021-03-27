Гравці Шахтаря продовжують підготовку до наступного матчу в чемпіонаті України.

"Гірники" за відсутності збірників у складі 13 гравців повернулися до тренувань, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Команда відпрацьовувала позиційну гру, після чого провела двосторонній матч. Наступний офіційний поєдинок Шахтар проведе у рамках чемпіонату України, а суперником стане Ворскла. Зустріч запланована на 4 квітня, початок о 17:00.

Додамо, що "гірники" наразі посідають друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Динамо на 7 очок. Шахтар вже припинив виступи у Лізі Європи та Кубку України, вилетівши від Роми та Агробізнеса відповідно.

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