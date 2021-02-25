"У матчі-відповіді Шахтар буде грати за підтримки глядачів, а це підмога для "гірників". До того ж, погода буде явно не на боці ізраїльських футболістів, які звикли весь час грати в комфортних умовах.

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Перевага Шахтаря над Маккабі в тому, що підопічні Луїша Каштру набагато якісніше володіють м'ячем, виграють в швидкості, за рахунок цього будуть відкриватися зони, в які будуть вриватися флангові гравці.

Навряд чи гості з перших хвилин підуть великими силами вперед, але рано чи пізно це станеться. Головне, щоб Шахтер не розслабився, а відразу дав зрозуміти, хто у домі господар", – наводить слова Полянського Команда№1.

Зазначимо, матч-відповідь Шахтар – Маккабі Т-А відбудеться сьогодні, 25 лютого, початок о 19:55.

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