Шахтар може віддати в оренду Маріуполю ще одного гравця

Донецький Шахтар розглядає варіант із відходом в оренду захисника Назарія Муравського.

20-річний захисник незабаром може вирушити в оренду у Маріуполь. Про це повідомив ведучий програми Футбольний формат Андрій Малиновський.

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У команді Олександра Бабича Муравський може приєднатися до інших гравців Шахтаря, які перебувають в оренді: Данила Сагуткіна, Артема Дудіка, Станіслава Біблика, Данила Ігнатенка та Ігоря Кирюханцева.

Зазначимо, що 20-річний центрбек Муравський провів зимовів збори разом з основною командою "гірників". Він зіграв у 5 спарингах, а також опинився в заявці Шахтаря на Лігу Європи.

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