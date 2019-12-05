Шахтар – Аталанта: Шевчук назвав гравців, які повинні забезпечити "гірникам" перемогу у вирішальній грі ЛЧ

Колишній захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук розповів, за рахунок чого "гірники" повинні здобути позитивний результат у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти.

"Для Шахтаря це матч року. Від цієї гри дуже багато залежить і наш клуб може або далі пройти в Лізі чемпіонів, або взагалі залишитися без єврокубків. Завдяки чому може виграти? Завдяки правильній, продуманій, хорошій тактичній підготовці, яка була в матчі з Манчестер Сіті.

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Соломон і Додо дуже добре увійшли у гру в Мілані, принесли позитивний результат. Плюс, вони знову зробили велику справу в Манчестері і показали хорошу гру, яка теж принесла позитивний для нас результат. Це вже ключові гравці, і я вважаю, що вони повинні вийти в старті. На даний момент вже зараз вони ключові гравці Шахтаря. У футболі все дуже швидко змінюється. Марлос і Тайсон – це важливі гравці, але молоді футболісти повинні себе проявляти і від матчу до матчу вони будуть отримувати все більше часу.

Для команди це матч року. І для Каштру теж. Він не працював ніколи в такому великому клубі, як Шахтар. Для нього це перша Ліга чемпіонів. Тому я впевнений, що і футболісти, і менеджмент клубу допоможуть і Каштру, і один одному, і зможуть здобути перемогу.

Маліновський в юному віці не зміг витримати конкуренцію з атакувальними гравцями Шахтаря, але він дуже добре проявив себе в Європі і тому зараз грає в Аталанті на хорошому рівні. Це топовий гравець. Що стосується Гомеса, я вважаю, він у Металісті не був на тому рівні, на якому є зараз", – цитує Шевчука Террикон.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 11 грудня. Перемога у цьому матчі гарантує підопічним Каштру вихід у плей-офф.

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