Шахтар – Ліон: американський телеканал CNN показав сюжет про "гірників" та Фонсеку

Один із американських телеканалів CNN напередодні вирішального для Шахтаря матчу Ліги чемпіонів проти Ліона підготував великий сюжет про Паулу Фонсеку.

Журналісти CNN зазначають, що американському глядачеві вже знайомий головний тренер "гірників" Паулу Фонсека. Однак їм буде важко впізнати його без маски Зорро.

Фонсека: Хотів би, аби ми грали вдома, у Донецьку

Детальніше про те, як португалець змінював Шахтар та про значення матчу з Ліоном дивіться у повній версії сюжету.