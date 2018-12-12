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Шахтар – Ліон: американський телеканал CNN показав сюжет про "гірників" та Фонсеку

18:54 230 Читать на русском
Шахтар – Ліон: американський телеканал CNN показав сюжет про "гірників" та Фонсеку
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Один із американських телеканалів CNN напередодні вирішального для Шахтаря матчу Ліги чемпіонів проти Ліона підготував великий сюжет про Паулу Фонсеку.

Журналісти CNN зазначають, що американському глядачеві вже знайомий головний тренер "гірників" Паулу Фонсека. Однак їм буде важко впізнати його без маски Зорро.

Фонсека: Хотів би, аби ми грали вдома, у Донецьку

Детальніше про те, як португалець змінював Шахтар та про значення матчу з Ліоном дивіться у повній версії сюжету.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
2
год
:
22
хв
Ліон
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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар Відеоновини Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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