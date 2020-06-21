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Шахтар може змінити технічного спонсора

21:11 - Читать на русском
Шахтар може змінити технічного спонсора
Марлос / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар може завершити свою співпрацю із Nike – "гірники" вже мають заміну.

Puma може стати технічним спонсором Шахтаря – переговори перебувають у завершальній стадії, повідомляє Sportarena.

Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв в період незалежної України

Зазначимо, що контракт Шахтаря з нинішнім технічним спонсором Nike завершується в цьому році. "Гірники" співпрацювали з американською компанією з 2008 року.

До слова, вчора, 20 червня, Шахтар обіграв Олександрію (3:2) і достроково оформив чемпіонство УПЛ.

Шахтар переміг Олександрію й достроково став чемпіоном України – урок успіху, тривога перед ЛЄ та неуважність "гірників"

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Теги
Nike Шахтар Шахтар
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