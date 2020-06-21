Шахтар може змінити технічного спонсора

Донецький Шахтар може завершити свою співпрацю із Nike – "гірники" вже мають заміну.

Puma може стати технічним спонсором Шахтаря – переговори перебувають у завершальній стадії, повідомляє Sportarena.

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Зазначимо, що контракт Шахтаря з нинішнім технічним спонсором Nike завершується в цьому році. "Гірники" співпрацювали з американською компанією з 2008 року.

До слова, вчора, 20 червня, Шахтар обіграв Олександрію (3:2) і достроково оформив чемпіонство УПЛ.

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