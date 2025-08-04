Шахтар отримав потенційну загрозу, якщо все ж доведеться опускатись в Лігу конференцій 20025/26.

Відбулося жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Потенційним суперником Шахтаря стане невдаха пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

Шахтар дізнався потенційного суперника у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи

"Гірники", звичайно, хочуть уникнути цього сценарію і залишитися в Лізі Європи. Для цього потрібно здолати Панатінаїкос у третьому раунді кваліфікації. Матчі проти греків відбудуться 7 та 14 серпня. Невдаха опуститься в Лігу конференцій.

Нагадаємо, Шахтар надупевнено пройшов попередні два раунди кваліфікації ЛЄ. Підопічні Арди Турана розгромили фінський Ільвес (6:0; 0:0), а потім не відчули сильного спротиву турецького Бешикташа (4:2; 2:0).

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи – Шахтар і Динамо отримали оптимальних суперників