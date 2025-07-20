Шахтар може здійснити сенсаційний трансфер захисника до Серії А – в Італії вражені універсальністю гравця
Захисник Шахтаря Алаа Грам може продовжити кар'єру в Італії.
Алаа Грамом серйозно цікавиться Удінезе, повідомляє Tutto Udinese. Клуб із Серії А розглядає 23-річного тунісця як варіант для зміцнення оборони.
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За інформацією джерела, в Удінезе вражені універсальністю гравця, адже той здатен закрити не лише центр захисту, а й правий фланг.
Нагадаємо, що Грам приєднався до донецького клубу влітку 2023 року і має чинний контракт до середини 2029-го. У сезоні 2024/25 футболіст провів 13 поєдинків у складі "гірників".
Раніше повідомлялося, що захисником також цікавився єгипетський Аль-Ахлі.
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