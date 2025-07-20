Захисник Шахтаря Алаа Грам може продовжити кар'єру в Італії.

Алаа Грамом серйозно цікавиться Удінезе, повідомляє Tutto Udinese. Клуб із Серії А розглядає 23-річного тунісця як варіант для зміцнення оборони.

Зірка Шахтаря погодив перехід до топ-команди Бундесліги – переговори між клубами тривають

За інформацією джерела, в Удінезе вражені універсальністю гравця, адже той здатен закрити не лише центр захисту, а й правий фланг.

Нагадаємо, що Грам приєднався до донецького клубу влітку 2023 року і має чинний контракт до середини 2029-го. У сезоні 2024/25 футболіст провів 13 поєдинків у складі "гірників".

Раніше повідомлялося, що захисником також цікавився єгипетський Аль-Ахлі.

Шахтар і білі ночі: фіни скандують "Слава Україні", помічники Турана в ложі преси, сувора вимога до "гірників"