"Що стосується перспектив Шахтаря у Лізі Європи, то зараз важко судити по першій грі, тим більше з Маккабі. Повернуся до своїх слів – Шахтар ще не набрав ті кондиції, на які він здатен. Попереду дуже багато хороших команд в Лізі Європи.

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Добре, коли команда ставить перед собою максимальні завдання. Шахтар настільки підняв планку, що нижче опускати просто не можна. Тоді вже не цікаво грати, якщо не ставити максимальні цілі. Шахтар в минулому році дійшов до півфіналу, так чому б не замахнутися на фінал? А там уже будемо дивитися і вболівати за нашу команду", – цитує колишнього нападника terrikon.

Нагадаємо, матч-відповідь між Шахтарем та Маккабі відбудеться 25 лютого, у першій гра підопічні Каштру перемогли (2:0).

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