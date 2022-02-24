"Чекаємо на результати. Навіть сьогодні на ринку є такі гравці, які перебувають в Україні та, мабуть, там не залишаться. Ми розмовляли з Давідом Нересом. Потрібно зрозуміти, що можна зробити у цей момент. Питання ще дуже сире. Якщо вони захочуть, щоб Нерес пішов на сезон, виплачуючи частину зарплати, ми можемо обговорити.

Легіонери Динамо та Шахтаря записали відео, попросивши допомоги у Бразилії

Ми встановили контакт, працюємо на ринку. У нас немає ресурсів, щоб орендувати такого гравця, як Нерес, але якщо є бажання, щоб він на якийсь час був у Бразилії, наші двері відчинені", – цитує Бельмонте Globoesporte.

Нагадаємо, у січні Шахтар заплатив Аяксу за Нереса 12 млн євро.

Росія напала на Україну: реакція Маліновського, Петракова, Шевченка, наших футболістів і західного світу (LIVE)