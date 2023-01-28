Раніше повідомлялось, що Кривцов близький до відходу з Шахтаря вже у це трансферне вікно та має перебратись до "дуже екзотичного" чемпіонату.

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Журналіст Роман Бебех розкрив таємницю можливого майбутнього клубу досвідченого захисника – Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем. Втім, умови ймовірної співпраці Кривцова з американським колективом наразі невідомі.

Додамо, що минулого сезону Інтер Маямі посів шосте місце в Східній конференції, проте у плей-офф досить швидко вилетів, програвши Нью-Йорк Сіті.

Кривцов виступає за Шахтар з 2010 року, перебравшись з запорізького Металурга. Загалом, Сергій зіграв 224 поєдинки за "гірників", у яких записав до свого активу 13 голів та 4 результативні передачі. Контракт захисника завершується влітку 2023 року.

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