Шахтар може відпустити свого хавбека до чемпіонату Франції
19:13 - Читать на русском
Півзахисник СК Дніпро-1 Данило Ігнатенко, права на якого належать Шахтарю, може продовжити кар'єру у французькій першості
Ігнатенко найближчим часом має підписати нову угоду з Шахтарем, після чого вирушить в піврічну оренду в Бордо, стверджує meta-ratings.
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Цікаво, що хавбек наразі перебуває у розташуванні СК Дніпро-1 на зимових зборах у Туреччині. Данило вже виступав у Європі, захищаючи кольори угорського Ференцвароша.
До слова, Ігнатенко провів за СК Дніпро-1 15 матчів у поточному сезоні, у яких забив 3 голи.
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