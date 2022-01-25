Півзахисник СК Дніпро-1 Данило Ігнатенко, права на якого належать Шахтарю, може продовжити кар'єру у французькій першості

Ігнатенко найближчим часом має підписати нову угоду з Шахтарем, після чого вирушить в піврічну оренду в Бордо, стверджує meta-ratings.

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Цікаво, що хавбек наразі перебуває у розташуванні СК Дніпро-1 на зимових зборах у Туреччині. Данило вже виступав у Європі, захищаючи кольори угорського Ференцвароша.

До слова, Ігнатенко провів за СК Дніпро-1 15 матчів у поточному сезоні, у яких забив 3 голи.

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