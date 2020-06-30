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Шахтар може відправити чемпіона світу за океан

10:42 - Читать на русском
Шахтар може відправити чемпіона світу за океан
Максим Чех / Сайт Маріуполя

Хавбек Шахтаря Максим Чех, який грає за Маріуполь на правах оренди, має шанс вирушити на інший край світу.

Американський Портленд Тімберс хоче підписати 21-річного гравця "гірників", стверджує FootballHub.

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Чех у складі збірної України U-20 здобув перемогу на минулорічному чемпіонаті світу. Маріуполь орендував хавбека у Шахтаря на сезон 2019/20. Статистика Максима у складі азовців – 20 матчів у всіх турнірах, жодних результативних дій. Transfermarkt оцінює півзахисника у 350 тисяч євро.

До слова, Портленд Тімберс завершив минулий сезон МЛС на стадії 1/8 фіналу плей-офф, вилетівши від Реал Солт Лейк.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь МЛС Портленд Тімберс Портленд Тімберс Трансфери Шахтаря Максим Максим Чех
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