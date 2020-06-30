Шахтар може відправити чемпіона світу за океан

Хавбек Шахтаря Максим Чех, який грає за Маріуполь на правах оренди, має шанс вирушити на інший край світу.

Американський Портленд Тімберс хоче підписати 21-річного гравця "гірників", стверджує FootballHub.

Каштру назвав головну небезпеку використання молоді у Шахтарі

Чех у складі збірної України U-20 здобув перемогу на минулорічному чемпіонаті світу. Маріуполь орендував хавбека у Шахтаря на сезон 2019/20. Статистика Максима у складі азовців – 20 матчів у всіх турнірах, жодних результативних дій. Transfermarkt оцінює півзахисника у 350 тисяч євро.

До слова, Портленд Тімберс завершив минулий сезон МЛС на стадії 1/8 фіналу плей-офф, вилетівши від Реал Солт Лейк.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну