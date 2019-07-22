Шахтар може віддати Кайоде в оренду новачку турецької Суперліги

Нападник "гірників" Оларенваджу Кайоде шукає нові варіанти працевлаштування.

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Новачок елітного дивізіону Туреччини домовився з Шахтарем щодо оренди 26-річного нападника. У минулому сезоні Кайоде провів в УПЛ 10 матчів, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу. Новий тренер донеччан Луїш Каштру не взяв африканця на літні збори команди.

Нагадаємо, цього літа чемпіон України повернув з оренд Данила Сікана і Густаво Бланко Лещука, які також готові поборотися за позицію центрфорварда.

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