Шахтар може віддати двох гравців у оренду Віторії Гімараєш

Шахтар все ще не узгодив із Віторією Гімараєш компенсацію за Луїша Каштру. У зворотному напрямку можуть вирушити захисники Додо та Валерій Бондаренко.

Двоє гравців Шахтаря можуть продовжити кар'єру у Португалії. Мова йде про Валерія Бондаренка та Додо, який останній рік провів у Віторії Гімараєш.

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Саме з Віторії в український клуб прийшов новий тренер "гірників" Луїш Каштру, а обидва захисники можуть стати частиною угоди. Сторони продовжують перемовини попри те, що Кастро вже представлений в ролі наставника Шахтаря. Очікується, що Бондаренко та Додо вирушать у Віторію на правах річної оренди, повідомляє Record.

Нагадаємо, нещодавно президент Шахтаря Рінат Ахметов повідомив, що Додо повернеться у донецький клуб. Що стосується Бондаренка, то 25-річний центрбек приєднався до Шахтаря взимку, але провів за першу команду лише один матч.

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