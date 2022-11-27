Захисник Шахтаря Вітао, який виступає за Інтернасьйонал на правах оренди, може залишитись у чемпіонаті Бразилії.

Бразильський клуб хоче викупити Вітао та готує пропозицію в 4,5 млн євро для Шахтаря, повідомляє журналіст Александре Ернст.

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Цікаво, що ця сума лише за щонайменше 50% прав на гравця. Це залишить Шахтарю заробити на майбутньому продажі Вітао. Переходу може посприяти те, що оборонець бажає залишитись в Порту-Алегрі.

До слова, Вітао зіграв у 38 матчах за Інтернасьйонал після переходу з Шахтаря, в яких відзначився 2 голами.

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