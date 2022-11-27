Шахтар може розпрощатись з легіонером – новий клуб пропонує непогані гроші
19:26 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Вітао, який виступає за Інтернасьйонал на правах оренди, може залишитись у чемпіонаті Бразилії.
Бразильський клуб хоче викупити Вітао та готує пропозицію в 4,5 млн євро для Шахтаря, повідомляє журналіст Александре Ернст.
Захисник Шахтаря може перебратися в Ла Лігу – шестиразовий чемпіон Іспанії близький до закриття угоди
Цікаво, що ця сума лише за щонайменше 50% прав на гравця. Це залишить Шахтарю заробити на майбутньому продажі Вітао. Переходу може посприяти те, що оборонець бажає залишитись в Порту-Алегрі.
До слова, Вітао зіграв у 38 матчах за Інтернасьйонал після переходу з Шахтаря, в яких відзначився 2 голами.
Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter