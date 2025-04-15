"Судаков – перший в черзі на вихід з Шахтаря за великі гроші. Останніми тижнями посилилися розмови про активні перемовини з Наполі. Я ще з місяць тому повідомляв, що вони і не припинялися. Просто вони були в пасивній стадії, але Наполі ніколи не втрачав інтерес до купівлі Судакова. Зараз вони в більш активній фазі.

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З того, що я знаю, клуби можуть домовитися про трансфер Судакова у Наполі ще до завершення цього сезону. Ми пам'ятаємо, що рік тому Наполі пропонував 40 млн євро, і Шахтар тоді відмовився, бо хотів більше. Потім у грі Судакова був спад, і здавалося, що Шахтар прогадав, втратив нагоду "зірвати куш".

Але зараз, наскільки я розумію, ведуться розмови про не менше 40 млн євро. Не менше! По суті, якщо Шахтар не виходить в наступну ЛЧ, а ризики дуже ймовірні, то ці недоотримані 40 млн євро "гірники" перекриють продажем Судакова", – розповів інсайдер Ігор Бурбас у ефірі своєї передачі.

Нагадаємо, що 22-річний хавбек Шахтаря забив 13 голів та віддав 4 асисти у 32 матчах нинішнього сезону. Контракт Судакова чинний до кінця 2028-го, а ціна за Transfermarkt складає 32 млн євро.

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