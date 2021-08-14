Шахтар готовий попрощатися з бразильським захисником лише за солідну компенсацію.

Напередодні повідомлялося, що Тоттенхем робив пропозицію щодо трансферу Додо, але отримав відмову. Ще раніше така ж доля спіткала Баварію.

Шахтар не відпустив Додо в АПЛ за 20 мільйонів євро

За інформацією журналіста Екрема Конура, в обох випадках Шахтар не влаштувала сума. "Гірники" замість запропонованих 20-25 млн євро прагнуть отримати за одного із своїх лідерів 40 млн євро.

До слова, у цьому сезоні 22-річний Додо зіграв в шести матчах у всіх турнірах і зробив одну гольову передачу. Бразилець, який перейшов у Шахтар в 2018 році, має контракт з донеччанами до літа 2025-го.

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