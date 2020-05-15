Шахтар може прийняти Динамо в Києві – УАФ наважилася на безпрецедентний крок

Якщо ті ж Динамо і Шахтар між собою домовляться не їхати в Харків на матч УПЛ, то можуть зіграти поєдинок і в Києві. Шахтар і Динамо базуються в Києві – якщо вони домовляться провести матч у столиці, то УАФ дозволяє такий варіант – зіграти там, де зручно обом командам.
Наскільки мені відомо, такі домовленості вже є – швидше за все, Шахтар прийме Динамо саме у Києві, а не в Харкові. Двом командам немає сенсу їхати в Харків на автобусах, щоб зіграти при порожніх трибунах, а потім повертатися назад.
Якщо, наприклад, Динамо та Зоря домовляться зіграти не в Запоріжжі, а в Києві, то цей варіант теж має право на існування. Рішення прийматимуть самі клуби. Якщо будуть певні суперечки, тоді команда зобов'язана їхати на виїзний матч", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, вже 30 травня відновиться чемпіонат України.