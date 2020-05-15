Шахтар може прийняти Динамо в Києві – УАФ наважилася на безпрецедентний крок

Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив, що коронавірус спонукав УАФ прийняти несподівані рішення.

"Наскільки мені відомо, УАФ прийняла рішення дати можливість клубам УПЛ самим вирішувати, де грати матчі чемпіонату.

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Якщо ті ж Динамо і Шахтар між собою домовляться не їхати в Харків на матч УПЛ, то можуть зіграти поєдинок і в Києві. Шахтар і Динамо базуються в Києві – якщо вони домовляться провести матч у столиці, то УАФ дозволяє такий варіант – зіграти там, де зручно обом командам.

Наскільки мені відомо, такі домовленості вже є – швидше за все, Шахтар прийме Динамо саме у Києві, а не в Харкові. Двом командам немає сенсу їхати в Харків на автобусах, щоб зіграти при порожніх трибунах, а потім повертатися назад.

Якщо, наприклад, Динамо та Зоря домовляться зіграти не в Запоріжжі, а в Києві, то цей варіант теж має право на існування. Рішення прийматимуть самі клуби. Якщо будуть певні суперечки, тоді команда зобов'язана їхати на виїзний матч", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, вже 30 травня відновиться чемпіонат України.

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