На радари італійського клубу потрапив Егіналдо, стверджує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Артем Довбик може покинути Рому, однак тренеру "вовків" Джан П'єро Гасперіні явно знадобиться заміна. 21-річний Егіналдо здебільшого грає на флангах атаки, проте Шахтар нерідко використовував його і в центрі. Сам бразилець готовий до переходу в топ-чемпіонат, маючи варіанти не лише в Ромі, а й в Бундеслізі. Раніше були чутки, що Шахтар вимагає за Егіналдо щонайменше 15 млн євро.

Додамо, що у нинішньому сезоні форвард встиг провести 4 матчі, оформивши один гол та один асист. Контракт Егіналдо з Шахтарем чинний ще три роки, а ціна за Transfermarkt складає 4 млн євро.

