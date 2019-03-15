Шахтар може придбати півзахисника Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса

Хавбек Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс може продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

Директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту прилетів у Бразилію та відвідав поєдинок між бразильським Атлетіко Паранаенсе та болівійським клубом Хорхе Вільстерманн, стверджує Globo Esporte.

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За інформацією джерела, об'єктом інтересу донеччан є 21-річний гравець Бруно Гімараєс, який забив та віддав гольову передачу у звітному матчі.

Влітку 2018 року вже повідомлялося про інтерес "гірників" до Гімараєса. Тоді Атлетіко нібито вимагав за свого гравця щонайменше 10 млн євро. Очікується, що Бруно повинен замінити Фреда, який покинув Шахтар та перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2018 року.

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