Шахтар може придбати півзахисника Аль-Айна Кайо Фернандеса

"Гірники" зацікавлені у послугах бразильського вінгера Кайо Фернандеса.

За інформацією португальського видання Record, Шахтар позмагається з Бенфікою за підписання хавбека Аль-Айна Кайо Фернандеса.

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Повідомляється, що головний тренер "гірників" Паулу Фонсека є прихильником таланту гравця і особисто зацікавлений у запрошенні Фернандеса у донецький клуб.

До слова, Кайо посів друге місце у боротьбі за звання найкращого гравця Клубного чемпіонату світу. Фернандес – універсальний футболіст, адже може зіграти на позиції форварда, лівого та правого вінгера.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінив 24-річного півзахисника у 2,5 млн євро.

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