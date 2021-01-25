Шахтар може повернути Тейшейру – бразильцем також цікавиться клуб АПЛ
18:39 - Читать на русском
Бразильський півзахисник Алекс Тейшейра має шанс знову одягнути форму Шахтаря.
Шахтар розглядає варіант із запрошенням Алекса Тейшейри, повідомляє Fichajes.
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31-річний бразилець, останнім клубом якого був китайський Цзянсу Сунін, зараз перебуває у статусі вільного агента. За інформацією джерела, на хавбека також претендують Астон Вілла та португальська Бенфіка.
Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами.
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