Шахтар розглядає варіант із запрошенням Алекса Тейшейри, повідомляє Fichajes.

Динамо може перехопити Алекса Тейшейру у Луческу-молодшого, – журналіст

31-річний бразилець, останнім клубом якого був китайський Цзянсу Сунін, зараз перебуває у статусі вільного агента. За інформацією джерела, на хавбека також претендують Астон Вілла та португальська Бенфіка.

Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами.

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