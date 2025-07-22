Фламенго активно шукає заміну Веслі на правий фланг оборони. Головною мішенню став Вінісіус Тобіас – фланговий захисник Шахтаря, чия вартість оцінюється у 5 мільйонів євро, повідомляє JULIO MIGUEL NETO.

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За інформацією джерела, 21-річний бразилець високо оцінюється у скаутських звітах та отримав схвальні відгуки від тренерського штабу клубу з Ріо-де-Жанейро. Сам гравець також відкритий до повернення на батьківщину. Фламенго прагне якомога швидше закрити угоду.

Нагадаємо, що Тобіас приєднався до Шахтаря у січні 2022 року, а контракт гравця з "гірниками" чинний до літа 2029 року.

Após eminente saída de Wesley para a Roma e prazo de finalização da venda esticado em mais 48Hs, Flamengo tem conversas com o lateral-direito Vinícius Tobias, que se torna o alvo principal para a posição.



Avaliado em 5mi€, defensor do Shaktar é bem avaliado pelo scouting do… pic.twitter.com/6ZEijxwbgW — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) July 22, 2025

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