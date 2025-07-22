Шахтар може повернути одного із бразильців на батьківщину – гравець не проти переходу
Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас може змінити клубну прописку.
Фламенго активно шукає заміну Веслі на правий фланг оборони. Головною мішенню став Вінісіус Тобіас – фланговий захисник Шахтаря, чия вартість оцінюється у 5 мільйонів євро, повідомляє JULIO MIGUEL NETO.
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За інформацією джерела, 21-річний бразилець високо оцінюється у скаутських звітах та отримав схвальні відгуки від тренерського штабу клубу з Ріо-де-Жанейро. Сам гравець також відкритий до повернення на батьківщину. Фламенго прагне якомога швидше закрити угоду.
Нагадаємо, що Тобіас приєднався до Шахтаря у січні 2022 року, а контракт гравця з "гірниками" чинний до літа 2029 року.
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