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Шахтар може підсилитись спортивним директором Фіорентини

11:14 2304 Читать на русском
Шахтар може підсилитись спортивним директором Фіорентини
Даніеле Праде / Image Photo Agency

Донеччани планують залучити до своєї команди знаного італійського функціонера.

Донецький Шахтар активно цікавиться послугами спортивного директора італійської Фіорентини Даніеле Праде, повідомляє видання TuttoMercatoWeb.

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Функціонер вже давно знаходиться на радарі "гірників" і навіть провів зустріч з представниками "помаранчево-чорних". Керівництво донецької команди воліло б бачити 52-річного фахівця у своєму клубі у липні, адже контракт італійця з Фіорентиною закінчується 30 червня 2020 року.

До слова, у структурі флорентійського клубу Праде трудиться з 2012 року. Окрім того, він встиг попрацювати спортивным директором і бізнес-менеджером Роми, технічним директором Удінезе і Сампдорії, бізнес-менеджером Терамо, Фрозіноне, Фано і Ферентіно, а також головою виконавчого комітету Тернани.

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Даніеле Праде Даніеле Праде Шахтар Шахтар Фіорентина Фіорентина
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