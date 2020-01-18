Шахтар може підсилитись спортивним директором Фіорентини

Донеччани планують залучити до своєї команди знаного італійського функціонера.

Донецький Шахтар активно цікавиться послугами спортивного директора італійської Фіорентини Даніеле Праде, повідомляє видання TuttoMercatoWeb.

Шахтар потрапив до топ-6 найприбутковіших клубів Європи

Функціонер вже давно знаходиться на радарі "гірників" і навіть провів зустріч з представниками "помаранчево-чорних". Керівництво донецької команди воліло б бачити 52-річного фахівця у своєму клубі у липні, адже контракт італійця з Фіорентиною закінчується 30 червня 2020 року.

До слова, у структурі флорентійського клубу Праде трудиться з 2012 року. Окрім того, він встиг попрацювати спортивным директором і бізнес-менеджером Роми, технічним директором Удінезе і Сампдорії, бізнес-менеджером Терамо, Фрозіноне, Фано і Ферентіно, а також головою виконавчого комітету Тернани.

"Я не хотів, щоб син грав у Шахтарі": тренер із глибинки – про недовіру Маркевича, інтерес Монако і проблеми наших ДЮСШ