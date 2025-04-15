"Дмитро Різник це людина, яка в найближчій перспективі може здійснити маршрут з Києва в один з клубів Західної Європи. Я не виключаю, що якщо не цього літа, то наступного. Він буде серед тих, хто якщо не в черзі, то в перших рядах буде залишати Шахтар, буде проданий.

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Я чув, чесно кажучи, вже кілька місяців тому про інтерес з нідерландської Ередивізі від ПСВ. Очну гру ми пам'ятаємо восени, скільки сейвів Різник тоді натворив? Так, програв Шахтар тоді, пропустив три. Але у Різника, по-моєму, був рекорд ЛЧ за кількістю сейвів в одному матчі. ПСВ, не скажу, що після цього матчу, можливо, він в полі зору, в шорт-листі, в лонг-листі Ейндховена був і до цього, але клуб ним цікавиться.

Фейєнорд, я знаю, також цікавиться. Можливо, Маріно Пушіч звернув увагу свого колишнього клубу на Різника. Але щонайменше в Нідерландах придивляються до Дмитра", – заявив Бурбас у ефірі своєї передачі.

Додамо, що в нинішньому сезоні Різник провів за Шахтар 32 матчі, пропустив 32 голи і 14 разів зберігав володіння "сухими". Також кіпер "гірників" витіснив Георгія Бущана зі заявки збірної України. Контракт Різника з Шахтарем розрахований до кінця 2027 року, а ціна за Transfermarkt складає 7 млн євро.

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