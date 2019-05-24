Шахтар може підписати захисника Сассуоло

Захисник Сассуоло Поль Лірола влітку може перейти в Шахтар.

Шахтар націлився на іспанського захисника Сассуоло Поля Ліролу, повідомляє Corrierre del Mezzogiorno.

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"Гірники" прагнули підписати його ще взимку за 7 млн євро, але трансфер не відбувся через виліт команди з Ліги Європи від Айнтрахта в 1/16 фіналу. Зараз він може переїхати в Україну за 13 млн євро, при цьому на нього претендує Наполі.

21-річний Лірола є вихованцем Еспаньйола. Загалом він провів 93 матчі у професіональній кар'єрі, забив 3 голи і віддав 12 асистів.

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