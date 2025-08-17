​​​Шахтар цікавиться бразильським нападником Флуміненсе Джоном Кеннеді, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Втім, перемовини щодо трансферу гравця йдуть важко.

Шахтар офіційно закрив трансфер ще одного коштовного новачка з Бразилії

У поточному сезоні 23-річний нападник зіграв 5 матчів за Флуміненсе, без результативних дій. У кампанії 2024/25 бразилець виступав за Пачуку на правах оренди. Джон відіграв 25 матчів за мексиканський клуб, забив 9 голів та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 7 мільйонів євро.

Цікаво, що ім'я та прізвище футболіста збігається з іменем та прізвищем 35-го президента США Джона Кеннеді, який загинув у 1963 році.

Нагадаємо, 16 серпня Шахтар оголосив про трансфер 19-річного вінгера Сан-Паулу Лукаса Феррейри.

"Якщо вилетіли – то заслужено": Вірт – про гру Шахтаря, вилучення Турана та Очеретька і заяву Палкіна щодо виграшу ЛЄ