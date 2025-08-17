Шахтар може підписати ще одного бразильця – його ім'я ідентичне з історичною постаттю
Донецький клуб продовжує вести активну трансферну кампанію.
Шахтар цікавиться бразильським нападником Флуміненсе Джоном Кеннеді, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Втім, перемовини щодо трансферу гравця йдуть важко.
Шахтар офіційно закрив трансфер ще одного коштовного новачка з Бразилії
У поточному сезоні 23-річний нападник зіграв 5 матчів за Флуміненсе, без результативних дій. У кампанії 2024/25 бразилець виступав за Пачуку на правах оренди. Джон відіграв 25 матчів за мексиканський клуб, забив 9 голів та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 7 мільйонів євро.
Цікаво, що ім'я та прізвище футболіста збігається з іменем та прізвищем 35-го президента США Джона Кеннеді, який загинув у 1963 році.
Нагадаємо, 16 серпня Шахтар оголосив про трансфер 19-річного вінгера Сан-Паулу Лукаса Феррейри.
