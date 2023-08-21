Шахтар може перехопити зірку УПЛ в англійського клубу, – журналіст
Журналіст Володимир Звєров повідомив, що нападник Зорі Назарій Русин може стати гравцем Шахтаря.
Шахтар спробує підписати Русина із Зорі, хоча до нападника проявляє інтерес англійський Сандерленд, повідомляє журналіст Володимир Звєров.
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У послугах гравця зацікавлений особисто Патрік ван Леувен, який працював з Русиним у Зорі. Нідерландець вже знайшов місце у складі для Назарія – зліва в атаці у схемі 4-3-3, яку застосовував у луганській команді.
Відзначимо, що Русин у цьому сезоні вже відзначився 1 голом у 2 матчах. У минулій кампанії Назарій провів за Зорю 30 поєдинків, записавши до свого активу 13 голів та 6 асистів.
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