Шахтар спробує підписати Русина із Зорі, хоча до нападника проявляє інтерес англійський Сандерленд, повідомляє журналіст Володимир Звєров.

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У послугах гравця зацікавлений особисто Патрік ван Леувен, який працював з Русиним у Зорі. Нідерландець вже знайшов місце у складі для Назарія – зліва в атаці у схемі 4-3-3, яку застосовував у луганській команді.

Відзначимо, що Русин у цьому сезоні вже відзначився 1 голом у 2 матчах. У минулій кампанії Назарій провів за Зорю 30 поєдинків, записавши до свого активу 13 голів та 6 асистів.

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