Шахтар планує отримати власний офіс на НСК Олімпійський
13:42 - Читать на русском
Шахтар продовжує облаштовуватися на головній арені України.
На НСК Олімпійський невдовзі може з’явитись офіс донецького клубу, інформує Telegram-канал Бомбардир.
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Відповідні служби Шахтаря вже працюють над цим питанням. Чемпіони України переїхали на столичну арену в липні цього року і сподіваються проводити на ній всі домашні матчі сезону 2020/21. Йдеться не лише про УПЛ, а й про Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, що "гірники" перемогли Колос (3:1) в першому турі чемпіонату України саме на НСК Олімпійський.
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