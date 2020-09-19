На НСК Олімпійський невдовзі може з’явитись офіс донецького клубу, інформує Telegram-канал Бомбардир.

Срна: Не бачу проблеми в тому, щоб Шахтар грав на Олімпійському – це не стадіон Динамо

Відповідні служби Шахтаря вже працюють над цим питанням. Чемпіони України переїхали на столичну арену в липні цього року і сподіваються проводити на ній всі домашні матчі сезону 2020/21. Йдеться не лише про УПЛ, а й про Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що "гірники" перемогли Колос (3:1) в першому турі чемпіонату України саме на НСК Олімпійський.

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