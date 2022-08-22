Шахтар може отримати ще одного новачка – він вже тренується з командою
16:16 - Читать на русском
Захисник ПАОКа Лукас Тейлор несподівано опинився на тренуванні Шахтаря.
На відкритому тренуванні Шахтаря помітили ще одного ймовірного легіонера "гірників" – Лукас Тейлор займався разом з командою, повідомляє Football Hub.
Швед завершує трансфер у Шахтар – українець ігнорує матчі в Європі заради переходу
Права на гравця належать грецькому ПАОКу, контракт розрахований до 2024 року. Тейлор вже працював з Ігорем Йовічевічем у СК Дніпро-1.
В минулому сезоні бразилець зіграв у 29 матчах за ПАОК в усіх змаганнях, в яких відзначився 5 результативними передачами.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter