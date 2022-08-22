На відкритому тренуванні Шахтаря помітили ще одного ймовірного легіонера "гірників" – Лукас Тейлор займався разом з командою, повідомляє Football Hub.

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Права на гравця належать грецькому ПАОКу, контракт розрахований до 2024 року. Тейлор вже працював з Ігорем Йовічевічем у СК Дніпро-1.

В минулому сезоні бразилець зіграв у 29 матчах за ПАОК в усіх змаганнях, в яких відзначився 5 результативними передачами.

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