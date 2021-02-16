Фанати Шахтаря все ще зберігають надію подивитися наживо матч 1/16 Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Донецькому клубу можуть дозволити пустити вболівальників на трибуни, інформує Meta-ratings.

Динамо та Шахтар дізналися арбітрів на перші матчі в плей-офф Ліги Європи

Цього тижня (18 лютого) НСК Олімпійський прийматиме матч Динамо – Брюгге, однак киянам точно не слід розраховувати на підтримку рідних трибун. Шахтар і Маккабі зіграють 25 лютого, тому у "гірників" ще є шанс. Остаточне рішення щодо допуску вболівальників повинно бути ухваленим в найближчі дні.

Додамо, що попередні матчі в рамках УПЛ Динамо та Шахтар проводили на стадіоні Динамо імені Лобановського.

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