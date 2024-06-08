На радари чемпіона України потрапив 20-річний центрбек Педрао з Крузейро, стверджує UOL.

Ахметов особисто підбирає гравців для Шахтаря: "Йду спати, а він мені надсилає футболіста з Бразилії – дуууже хорошого!"

Скаути Шахтаря відвідали один з матчів потенційного новачка. Педрао відзначився голом за Крузейро U-20, де він носить капітанську пов'язку. За головну команду "синіх" він провів усього 2 матчі (загалом 42 хвилини). Ймовірно, це наслідок трансферного статусу Педрао. Талант не поспішає підписувати новий контракт, а чинний завершується вже влітку 2025-го. Потенційні покупці можуть торгувати захисника за безцінь або просто почекати січня і укласти попередню угоду.

Шахтар – далеко не єдиний претендент на гравця Крузейро. Клуби з Португалії, Данії та Швейцарії також налагоджують контакти з оточенням Педрао. "Гірникам" потрібно поспішати, щоб оформити нетиповий трансфер, – молодий бразилець в центр захисту.

"Бразильські іграшки Ахметова" чи необхідність для Ліги чемпіонів – як оцінити коштовні трансфери Шахтаря під час війни