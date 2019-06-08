Шахтар може очолити Луїш Каштру з Віторії Гімараєш – він вже змінював Фонсеку

Донецький Шахтар веде пошук тренера, який змінить Паулу Фонсеку, адже португалець, ймовірно, очолить Рому.

Одним з головних претендентів на місце Паулу Фонсеки в Шахтарі є наставник португальської Віторії Гімараєш Луїш Каштру, повідомляє Bola Branca.

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Зауважимо, що у сезоні, що завершився, португальська команда під керівництвом Каштру посіла 5-у сходинку у Прімейрі та пробилась до Ліги Європи.

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Цікавим є те, що 57-річний португалець змінив Фонсеку в Порту в 2014-у році після того, як чинний тренер Шахтаря був звільнений через незадовільні результати.