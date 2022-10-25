Шахтар може непогано заробити завдяки Де Дзербі – учасник ЛЧ і Брайтон борються за бунтівного легіонера "гірників"
Роберто Де Дзербі має можливість принести фінансову вигоду своєму колишньому клубу.
Брайтон італійського фахівця та Порту цікавляться хавбеком Шахтаря Майконом, стверджує UOL Esporte.
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Після початку війни 25-річний бразилець скористався правилом ФІФА і поїхав у оренду до рідного Корінтіанса. Угода розрахована до кінця 2022 року, але Майкон не має жодного бажання потім повертатися в Шахтар. "Гірники" чудово розуміють ситуацію, тому готові відпустити півзахисника за 8-10 млн євро. Якщо для Корінтіанса така сума є непідйомною, то Порту і Брайтон цілком можуть дозволити собі трансфер. Головний тренер англійського клубу Роберто Де Дзербі дуже цінує Майкона, який був одним з лідерів його Шахтаря.
Нагадаємо, самі донеччани 4 роки тому віддали за гравця близько 6,5 млн євро. Майкон провів у помаранчево-чорній футболці 98 матчів, оформивши 8 голів та 9 асистів.
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