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Шахтар може недорахуватись 4-х ключових гравців у матчі зі Львовом

18:41 336 Читать на русском
Шахтар може недорахуватись 4-х ключових гравців у матчі зі Львовом
Тарас Степаненко та Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Одразу 4 гравці донецького Шахтаря займаються за індивідуальною програмою.

 

Воротар "гірників" Андрій П'ятов, а також півзахисники Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький та Марлос займаються за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Усі 4 гравці продовжуються відновлюватись після травм, тому їхня участь в матчі проти Львова – під питанням.

Нагадаємо, поєдинок 27-го туру УПЛ Шахтар – Львів відбудеться 4 травня, початок о 19:30.

Після 26-ти турів чемпіонату України донецький клуб лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Динамо на 7 очок.

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