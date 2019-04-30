Шахтар може недорахуватись 4-х ключових гравців у матчі зі Львовом

Одразу 4 гравці донецького Шахтаря займаються за індивідуальною програмою.

Воротар "гірників" Андрій П'ятов, а також півзахисники Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький та Марлос займаються за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Усі 4 гравці продовжуються відновлюватись після травм, тому їхня участь в матчі проти Львова – під питанням.

Нагадаємо, поєдинок 27-го туру УПЛ Шахтар – Львів відбудеться 4 травня, початок о 19:30.

Після 26-ти турів чемпіонату України донецький клуб лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Динамо на 7 очок.

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