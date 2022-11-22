Шахтар може гарно підзаробити на трансфері легіонера в Мілан
15:53 - Читать на русском
Вінгер Шахтаря Тете може продовжити кар'єру в Мілані.
Останнім часом Тете перестав потрапляти до основного складу Ліона (після зміни головного тренера), через що може повернутись у Шахтар задля повноцінного переходу.
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Журналіст Карло Пелегатті повідомляє, що у послугах бразильця зацікавлений Мілан. Трансфер можуть оформити вже цієї зими, а сума може скласти 20-25 млн євро.
До слова, Тете провів 13 матчів за Ліон у цьому сезоні, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.
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