Вінгер Шахтаря Тете може продовжити кар'єру в Мілані.

Останнім часом Тете перестав потрапляти до основного складу Ліона (після зміни головного тренера), через що може повернутись у Шахтар задля повноцінного переходу.

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Журналіст Карло Пелегатті повідомляє, що у послугах бразильця зацікавлений Мілан. Трансфер можуть оформити вже цієї зими, а сума може скласти 20-25 млн євро.

До слова, Тете провів 13 матчів за Ліон у цьому сезоні, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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