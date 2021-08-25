Шахтар – Монако: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ
Шахтар в рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймає Монако. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар – Монако розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Перша зустріч завершилась виїзною перемогою "гірників" з рахунком 1:0.
Шахтар – Монако: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Стартові склади
Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Алан Патрік, Соломон – Траоре
Запасні: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентіньйо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Фернандо
Монако: Нюбель – Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке – Тчуамені, Фофана – Мартінш, Фолланд, Головін – Бен-Єддер
Запасні: Маєцкі, Лєнард, Фабрегас, Дісасі, Боаду, Лукас, Якобс, Агіляр, Матсіма, Матазо, Діоп, Ісідор
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