До футболу Шахтаря під керівництвом Роберто Де Дзербі виникало немало запитань, однак проблеми легко списати на початок сезону та знайомство з новими вимогами тренера. Осічку з Олександрією та невиразні матчі в УПЛ можна було очікувати, однак в Лізі чемпіонів "гірники" не мають жодних поблажок – тут потрібно зціпити зуби й прориватись у групу. Так, це важко. Так, донеччанам далеко до ідеалу, але від них зараз і не вимагають красивої гри в єврокубках. Поки що важливо просто пройти Монако.

Шахтар – Монако: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Перший іспит на готовність до ЛЧ "помаранчево-чорні" склали на четвірку з мінусом. Букмекери не вірили у Шахтар, виставляючи надзвичайно високі коефіцієнти на перемогу – а команда взяла та й прибила Монако на його полі. І не просто прибила, а продемонструвала надзвичайно якісний і зрілий футбол топ-рівня. "Гірники" класно виходили з-під агресивного пресингу через розіграші у власному штрафному та зміщення Траоре в глибину, центрбеки грамотно просували м'яч, фулбеки вривалися з напівфлангів у чужий штрафний, а в обороні колектив допускав лишень некритичні помилки.

Шахтар – Монако: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України розкатував комбінації у високому темпі з нетривіальними рішеннями у завершальній фазі. Монако виявився неготовим до такого футболу, за що й був покараний. Шахтар за перші 25 хвилин провів 4 удари поворотах (3 – у площину) й забив красивий гол на чистій індивідуальній майстерності Педрінью. Здавалося, що вдвічі дорожчий за вартістю складу суперник просто не відповідає рівню донеччан.

На жаль, такого сильного футболу вистачило всього на 25 хвилин. Далі Монако почав накривати "помаранчево-чорних" агресивніше, а ті, своєю чергою, повністю втратили ініціативу. До перерви українська команда ще тримала господарів на дистанції, однак у другому таймі підопічним Роберто Де Дзербі дуже пощастило – монегаски вели за ударами з рахунком 7:1, 6 разів влучивши у площину й організувавши ще кілька небезпечних атак без завершення. Тренерський штаб намагався вирівняти матч, випустивши Алана Патріка та Степаненка, але змінити зміст гри не вдалося. На щастя, Монако так і не забив.

Тим не менш, навіть при таких проблемах Шахтар можна відзначити. Колективу було важко, але він не втрачав організації – особливо це було помітно при стандартах, які давно стали головною вразливістю "гірників". Футболісти рідко фолили перед штрафним, а при кутових надійно закривали усі зони та всіх футболістів. Як наслідок, з 11 спроб монегаски витиснули лишень три негострих удари, хоча у попередньому сезоні вони були найкращими в Європі за реалізацією стандартів.

Після матчу Роберто Де Дзербі скаржився, що його підопічним не вистачає функціональної готовності для того, аби на рівних грати проти Монако більше 25-30 хвилин. Все ж, мова йде про команду, яка била ПСЖ й Ліон у чемпіонаті й відбирала очки у Лілля. Втім, на старті нинішнього сезону монегаски капітально провалюються – колектив Ніко Ковача опустився у зону вильоту, не вигравши жодного з трьох матчів Ліги 1 проти слабеньких суперників. Нічия з Нантом та поразки від Ланса й Лор'яна наклалися на фіаско з Шахтарем, тож зараз хорватський наставник ризикує кріслом. Виліт з ЛЧ може стати останньою краплею – в Монако тренерів змінюють часто й швидко.

Переоцінювати проблеми у таборі суперника, однак, не варто. Підопічні Ніко Ковача виглядали цілісним і доволі агресивним колективом, створивши не менше п'яти гольових нагод з позиційних атак, хоча цей компонент завжди вважався слабким місцем Монако. Після пропущеного голу команда підняла інтенсивність пресингу (він є найкращим у Франції) і перекусила центр поля, а донеччани притиснулись до власного штрафного. З іншого боку, всередину монегасків пускали рідко – проблеми з просуванням м'яча у них відчуваються, тож доводиться компенсувати дальніми ударами.

Їх впевнено тягнув Трубін, який ще й у роботі під пресингом допомагав. Його визнали найкращим футболістом першого матчу. На жаль, у матчі-відповіді Анатолій не допоможе через травму – "гірники" втратили свою зірочку мінімум на півтора місяці, хоча інсайдер Олег Ящук обіцяє повернення вже за три тижні. Так чи інакше, сьогодні у воротах вийде Пятов – і це не той випадок, коли досвід дарує впевненість. У поєдинку з Чорноморцем на вихідних Андрій встав у рамку (вперше за 9 місяців в УПЛ), пропустивши гол з удару в ближній кут (його скасували через офсайд). Така собі реклама.

Втім, у Пятова в Одесі серед партнерів були резервісти, а сьогодні Шахтар вийде в бойовому складі. Питання є лишень по Педрінью, адже він тренувався індивідуально, але схожа історія була і перед першим поєдинком – тоді хавбкек вийшов у основі й забив класний гол. Інших проблем немає, тож зараз "гірникам" важливо зібратись і просто взяти своє. Нинішній Монако необхідно проходити.

Кадрова ситуація

Травмовані: Трубін, Бондар Мораєс – Павловіч, Діатта, Манноне

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Монако

Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Педрінью, Соломон – Траоре

Монако: Маєвскі – Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке – Тчуамені – Мартінш, Фолланд, Фофана, Головін – Бен-Єддер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Перед першим матчем букмекери не вірили у Шахтар, але ми прогнозували результативну нічию. Зустріч на "Луї ІІ" показала, що саме так поєдинок і повинен був завершитись: донеччани видали сильний відрізок на старті й виявили проблеми під агресивним тиском, а монегаски продемонстрували хороший пресинг при традиційних індивідуальних помилках захисників. Моментів вони, звісно ж, створили більше, але більшість з них Трубін мав тягнути. За кількістю гострих епізодів у штрафному була приблизна рівність.

Перед матчем-відповіддю нічого принципово не змінилось. Монако сьогодні буде агресивно накривати Шахтар і багато стрілятиме з дистанції, а Шахтар ставитиме на прогресивну модель позиційних атак, допоки будуть сили – а далі доведеться закритись. Як показав досвід попередніх поєдинків, донеччани можуть помилятись під тиском, але вони не нервують.

Явною вразливістю здається позиція голкіпера – Трубін міг витягнути важку гру на собі, а от чи здатен на це Пятов? Матч з Чорноморцем не вразив, тож сьогодні можна очікувати на гол у наші ворота. Зрештою, Монако заслужило на нього ще вдома, а у Харкові "гірникам" навряд чи буде легше. Втім, у монегасків теж слабенькі воротарі, а оборона підопічних Ніко Ковача, при всій стрункості системи, сильно страждає від індивідуальних помилок – гол Педрінью прекрасно це продемонстрував. Саме тому не віриться, що Шахтар покине поле без забитих м'ячів.

Словом, баланс сил змінився некритично, тож і сьогодні можна прогнозувати результативну нічию. Вона повністю влаштовує підопічних Роберто Де Дзербі. Донеччани точно здатні пройти Монако.

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