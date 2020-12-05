Шахтар приймав Минай в 12 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Минай на "Футбол 24".

Активні дії Шахтаря конвертувались в автогол Допілки і м'ячі Фернандо та Соломона у першій 45-хвилинці. Минай зумів відповісти лише голом Нурієва зі стандарту.

Шахтар розтрощив Минай і наздогнав Динамо – лідери відпочили перед ЛЧ, бенефіс латералів, автоголи і піжонський пенальті

По перерві Анатолій міг оформлювати дубль, але по-піжонськи виконав пенальті та влучив у поперечину. Натомість, Шахтар забив ще двічі та переміг 5:1.

"Гірники" набрали 26 очок і зрівнялись з Динамо на вершині УПЛ. Щоправда, кияни ще не зіграли в цьому турі. Минай з 9 пунктами залишився одинадцятим.