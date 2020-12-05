Шахтар – Минай – 5:1 – відео голів та огляд матчу
19:38 - Читать на русском
Шахтар приймав Минай в 12 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Минай на "Футбол 24".
21’ Олег Допілка
22’ Педро Фернандо
29’ Манор Соломон
49’ Микола Матвієнко
Анатолій Нурієв 35’
21’ Олег Допілка
22’ Педро Фернандо
29’ Манор Соломон
35’ Анатолій Нурієв
49’ Микола Матвієнко
Активні дії Шахтаря конвертувались в автогол Допілки і м'ячі Фернандо та Соломона у першій 45-хвилинці. Минай зумів відповісти лише голом Нурієва зі стандарту.
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По перерві Анатолій міг оформлювати дубль, але по-піжонськи виконав пенальті та влучив у поперечину. Натомість, Шахтар забив ще двічі та переміг 5:1.
"Гірники" набрали 26 очок і зрівнялись з Динамо на вершині УПЛ. Щоправда, кияни ще не зіграли в цьому турі. Минай з 9 пунктами залишився одинадцятим.
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