Блогер Віктор Вацко розповів, що Віктор Коваленко міг знову стати гравцем Шахтаря.

"Коваленка Шахтар хотів минулого літа. Тоді не домовилися. Зараз, на мій погляд, позиція центрального півзахисника у Шахтарі закрита найкраще", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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Минулого літа Коваленко перебрався до Емполі (права досі належать Аталанті). У поточному сезоні Віктор зіграв у 2 матчах, награвши лише 27 хвилин.

Нагадаємо, що Коваленко є вихованцем Шахтаря, за який виступав до лютого 2021 року. Загалом, хавбек провів за "гірників" 199 матчів, у яких відзначився 32 голами та 12 асистами.

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