Журналіст Володимир Звєров розповів про потенційного зіркового легіонера, який так і не приєднався до донецької команди.

"Наприкінці минулого сезону Шахтарю пропонували дуже сильного плеймекера з Парагваю – Алехандро Ромеро Гамарру, більше відомого як Каку. Це атакувальний півзахисник збірної Парагваю.

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Його пропонували Шахтарю, але Шахтарю ще Ігора Йовічевіча. Сам гравець дуже хотів перейти до табору "гірників", бо мріяв грати у Лізі чемпіонів. Він немолодий, йому скоро 30 років, і він ніколи не виступав у Європі (грав у Саудівській Аравії, в МЛС, але не у європейській першості).

Йовічевічу він теж подобався, але ця тема трошечки заглохла наприкінці минулого сезону, оскільки Йовічевіч зрозумів, що не буде у новому сезоні тренером Шахтаря. Таким чином ці перемовини, які могли скластись успішно, в принципі, і не розпочались", – розповів Володимир Звєров в авторській програмі "Звєров Про Футбол".

Нагадаємо, 28-річний Каку у сезоні 2013/14 завоював з аргентинським Ураканом Кубок і Суперкубок Аргентини, а у 2018-му став переможцем МЛС у складі Нью-Йорк Ред Буллз. Останнім його клубом був саудівський Аль-Таавун, який він покинув 1 липня, перейшов в Аль-Айн за 5 млн євро. За збірну Парагваю провів 12 матчів, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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