Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш міг приєднатись і до донецького Шахтаря.

Шахтар відправляв своїх скаутів, аби ті слідкували за іранцем, який особисто сподобався директору "гірників" з футболу Даріо Срні, повідомляє журналіст Профутболу Володимир Звєров.

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В підсумку, донеччани відмовились від трансферу, оскільки сумнівались, як форвард зможе адаптуватись до чемпіонату України. Також, гравцем цікавився і Маріуполь, однак Аллах'яр приєднався до Зорі на правах оренди.

Зауважимо, що минулий сезон Сайядманеш провів в оренді за Істанбулспор, за який забив 1 гол в 11 матчах. Основна його позиція – центральний форвард, проте може зіграти лівого або правого вінгера.

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